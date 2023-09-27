Україна готова відкликати позови до СОТ щодо зернової суперечки, але є важлива умова

Сусідні держави, які заблокували імпорт українського зерна, та ЄС повинні гарантувати, що такі обмеження не повторяться в майбутньому.

Позови України до СОТ щодо вирішення зернової суперечки, яка виникла через ембарго з боку Польщі, Словаччини та Угорщини, можуть бути відкликані. Але для цього ці держави та ЄС повинні виконати одну важливу умову.

Про це говорив у середу, 27 вересня, заступник міністра економіки України, торговий представник України Тарас Качка в ефірі національного телемарафону.

“Для нас дуже важливо, щоб польська сторона, інші держави та ЄС гарантували нам, що подібні обмеження в майбутньому не стануться, тому що вони є протиправними, неадекватними і неприйнятними для України. Коли ми отримаємо такі гарантії, ми формально оголосимо, що цей спір вичерпано”, – сказав він.

Качка також зауважив, що, судячи з реакції партнерів, позови до СОТ “були цілком правильним кроком”.

Також читайте Як і куди Україна продає зерно: чому і які країни забороняють імпорт

Він наголосив, що уже п’ята держава, а саме Польща, підтвердила, що пропозиції України щодо експорту української агропродукції є цілком конструктивними.

“Для нас є важливим зрушенням те, що з польською стороною почалися ці конструктивні розмови. Це перший невеликий крок вперед. Якщо все вдасться, то за кілька тижнів ми вийдемо на конструктивне рішення. Завтра у нас буде спільна зустріч з Єврокомісією та п’ятьма країнами-членами, будемо говорити про подальші кроки”, – додав Тарас Качка.

Напередодні, 26 вересня, міністр сільського господарства Микола Сольський на зустрічі міністрів сільського господарства країн Вишеградської четвірки (Чехія, Угорщина, Словаччина і Польща) повідомив, що Україна розробила процедуру верифікації експорту чотирьох агрокультур, відповідно до рішення Єврокомісії, і наразі не експортує до п’яти сусідніх держав агропродукцію без їхнього погодження.

У чому суть зернової суперечки

Від 2 травня до 15 вересня 2023 року діяла заборона на імпорт української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику до Польщі, Болгарії, Угорщини, Румунії та Словаччини. Ембарго запровадили через протести фермерів Польщі та інших країн, які скаржилися, що українське зерно осідає у країнах і тому різко впали закупівельні ціни на зернові.

15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на ввезення української агропродукції, але попри це Польща, Угорщина та Словаччина в односторонньому порядку продовжили заборону імпорту українського зерна.

18 вересня Україна подала до Світової організації торгівлі позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини. Після цього Київ почав переговори з цими країнами щодо умов зернового експорту.

Нагадаємо, Польща попросила Україну відкликати позов до Світової організації торгівлі щодо обмежень на імпорт агропродукції до європейські країни.

Читайте також: