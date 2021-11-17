Україна готується до виробництва вакцин від коронавірусу: уряд звільнив від ПДВ ввезене для цього обладнання

Україна готується до виробництва вакцин від коронавірусу: уряд звільнив від ПДВ ввезене для цього обладнання

Прем'єр також повідомив про збільшення витрат на лікування COVID-19 через "пакети" НСЗУ.

Україна готується до вітчизняного виробництва вакцин від коронавірусу. Уряд звільнив від ПДВ ввезене до нашої країни обладнання для виготовлення вакцин та лікарських засобів, необхідних для лікування COVID-19.

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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 17 листопада під час засідання Кабміну.

"Сьогодні ухвалили рішення, яке дозволить українським компаніям активізувати процес створення власних виробничих потужностей, збільшити інвестиції в дослідження та розробки. Натомість для держави це — можливість забезпечити внутрішню потребу в необхідних препаратах та не залежати від волі інших країн щодо їх поставок", - зазначив очільник уряду.

Шмигаль також додав, що уряд підтримав рішення, згідно з яким від 1 листопада цього року глобальна ставка для медичних закладів за лікування коронавірусу зросте до 634 тисяч гривень. Ця ставка виплачуватиметься за укомплектованість медичним персоналом, медичними виробами та лікарськими засобами. Фінансування ковідних лікарень буде збільшено майже на 15%.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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