Україна готується до запуску цифрової гривні: що потрібно знати

В Україні буде впроваджена цифрова гривня – нова форма грошей, яка поєднає в собі елементи безготівкових і готівкових грошей.

Національний банк України працює над пілотним проєктом цифрової гривні, яка буде новою альтернативною формою грошей поряд з традиційними готівкою та безготівковими платежами.

Про це заявив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан, повідомляє ЦЕС.

Почну з зауваження, що не електронні гроші, а цифрові гроші. Електронні гроші - це за природою дещо інше, та і мета, напевно. Тепер гривня може бути і цифровою. Ми не говоримо про те, що це буде єдиний вид валюти, і громадянин може сам вирішувати, користуватись чи ні. Не хочеш - не користуйся. Третя форма гривні, альтернативна ", - вказав Шабан.

За його словами, Е-гривня дозволяє здійснювати автоматичні платежі за певних умов, наприклад, програми підтримки від держави, такі як "єКнига" і "єВідновлення", обмежують використання коштів лише на відповідні категорії товарів, що підвищує ефективність таких ініціатив.

Олексій Шабан пояснив, що цифрова гривня буде поєднанням безготівкових грошей і аналогу готівки, що потребує прямого контролю центробанку. Нацбанк планує запуск пілотного проєкту для тестування технологічних аспектів е-гривні. Це відбудеться в реальному середовищі, де учасники, зокрема підприємці та власники гаманців, зможуть перевірити, як працює нова валюта. НБУ активно шукає технологічного партнера для реалізації проєкту, і кілька банків висловили зацікавленість у співпраці. Процес тестування є дослідницьким і дозволить затвердити або спростувати попередні гіпотези.

Нагадаємо, Нацбанк України планує замінити курсоутворювальну валюту – замість долара цю роль виконуватиме євро. Але для пересічних українців цей перехід, як обіцяють в НБУ, відбудеться повільно й непомітно. Втім, конкретних термінів впровадження цього важливого кроку наразі не озвучують.

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