Україна готується пережити найскладнішу зиму разом із сусідами з Євросоюзу — Шмигаль

Український уряд погодився поділитися запасами вугілля з Польщею та збільшити експорт електроенергії до сусідніх країн ЄС.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, як спільно з Європейським Союзом наша держава в умовах війни готується проходити “найскладнішу зиму за багато років”.

У своєму Telegram-каналі очільник українського уряду повідомив про спільний план дій, який було обговорено напередодні з польським колегою Матеушем Моравецьким.

“На прохання польської сторони Україна готова розглянути можливість відкриття квот на експорт вугілля до Польщі. Мова йде про 100 тисяч тонн у вересні, які зараз критично необхідні нашим польським партнерам”, - написав він.

За його словами, вугілля в Україні достатньо - запаси становлять майже 2 млн тонн, а це у 2,5 раза більше, ніж у цей час було минулого року.

Окрім того, буде збільшено постачання до Польщі електроенергії. Завдяки пришвидшеній реконструкції лінії електропередач від Хмельницької АЕС до польської підстанції Жешув, Україна додатково експортуватиме до сусідньої країни 1000 МВт.

“Зі свого боку просимо Польщу сприяти в розширенні експортних квот у рамках ENTSO-Е”, - зазначив Шмигаль.

Український прем'єр також повідомив, що до кінця 2022 року величину доступної пропускної спроможності експорту електроенергії в напрямку Словаччини, Румунії та Угорщини намагатимуться збільшити на 200-300 МВт, а в напрямку Польщі — на понад 1000 Мвт. Наразі ж Україна експортує до європейської енергомережі лише 300 МВт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким у п’ятницю, 9 вересня, говорив про необхідність прибрати бар’єри, які заважають співпраці громадян та компаній сусідніх держав.

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