Україна готує офіційне звернення до ЄС щодо винятку з CBAM – торговий представник України

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Про це повідомив заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

«Ми довго з’ясовували, хто, як та до кого має звертатися в Єврокомісію. Ми досить довго вели діалог з Єврокомісією, намагалися зрозуміти, як це має працювати. Тому ми вже переходимо в активну фазу роботи над винятком щодо впровадження Механізму прикордонного вуглецевого коригування (CBAM) для України», – зазначив він.

За словами Качки, наразі уряд готує офіційні звернення до Єврокомісії з проханням надати винятки як для України загалом, так і окремо для експорту електроенергії.

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«Робота з цього питання триватиме найближчими місяцями», – додав торговий представник.

CBAM передбачає запровадження вуглецевих мит на імпорт до ЄС продукції з високим вуглецевим слідом, зокрема сталі, цементу,алюмінію та електроенергії. За попередніми оцінками, запровадження цього механізму без урахування форс-мажорних обставин, спричинених війною, може створити суттєві економічні ризики для українських експортерів.

Раніше представники українських промислових та енергетичних організацій неодноразово зверталися до уряду із закликами ініціювати офіційне звернення до Єврокомісії щодо відтермінування дії CBAM на період дії воєнного стану та початкової фази післявоєнного відновлення.