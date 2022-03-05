Україна і Польща домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу

Україна і Польща домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу

На аукціонах з розподілу потужностей в польсько-українському напрямку пропонуватимуться короткострокові продукти "протягом доби" та "на добу наперед".

Оператор ГТС України (ОГТСУ) та оператор ГТС Польщі Gaz System S.A. домовилися про запровадження гарантованих потужностей для імпорту газу від 6 березня.

Про це повідомляє Оператор ГТС України у Телеграм.

Як зазначається, це надасть можливість фізично імпортувати газ з Польщі, в тому числі з LNG-терміналу, на гарантованій основі, і, тим самим, сприятиме безпеці поставок газу для потреб України.

"За останні три місяці міжнародні партнери ОГТСУ зробили важливі кроки назустріч в межах співробітництва для посилення безпеки поставок. Тепер за відсутності транзиту учасники українського ринку зможуть отримувати газ з трьох напрямків - Польща, Угорщина та Словаччина. На аукціонах з розподілу потужностей в польсько-українському напрямку пропонуватимуться короткострокові продукти "протягом доби" та "на добу наперед", які не були законтрактовані раніше доступними довшими продуктами (річна, квартальна, місячна потужність)", — пояснюють в ОГТСУ.

За словами гендиректора ОГТСУ Сергія Макогона, останні місяці Оператор ГТС України наполегливо працював над створенням маршрутів для імпорту газу, щоб гарантувати необхідний ресурс газу для України за будь-яких сценаріїв.

"Сьогодні це є критичним питанням виживання країни. Я вдячний нашим колегам - суміжним операторам ГТС за важливий внесок в посилення енергетичної безпеки України. На енергетичному фронті ми разом продовжуємо докладати всіх зусиль, щоб забезпечити безперебійне постачання газу для українських споживачів", - зазначив Макогон.

Для порівняння в середньому Україна споживає 100-120 млн куб м газу на добу. За останні три місяці Оператор ГТС України уклав угоди з операторами ГТС суміжних систем, які збільшили потужності для імпорту газу до понад 50 млн куб м на добу , що складає приблизно половину від потреб країни у природному газі.