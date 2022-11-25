Україна купуватиме електроенергію в ЄС - голова "Укренерго"

Через російські обстріли енергоінфраструктури в Україні виник дефіцит електроенергії.
Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що компанія забезпечує можливість імпорту електроенергії з Європи в Україну обсягом 500 мВт, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розробляється.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Це важливо для нашої безпеки. Енергосистема Євросоюзу здатна допомогти нам у скрутний момент і вона це робить. Щодо комерційного імпорту – це технічно можливо. "Укренерго" забезпечує можливість такого імпорту обсягом 500 мВт і навіть 600 мВт. Потрібні спеціальні механізми для гарантування цього імпорту, оскільки ціна електроенергії у Європі вища, ніж в Україні", - сказав Кудрицький.
За його словами, на загальних комерційних засадах в Україні навряд чи хтось захоче купувати електроенергію в Європі.
"Наразі такий механізм розробляється", - уточнив Кудрицький.
Атака по енергетиці України 23 листопада
Російські війська 23 листопада вкотре завдали масованого ракетного удару по низці регіонів України. За даними поліції, ворог атакував 16 об'єктів інфраструктури. У різних куточках держави зникла електроенергія та припинилося водопостачання.
Раніше Тимошенко анонсував, що вже зранку міста можуть почати поступово отримувати електроенергію. Над її відновленням зараз працюють енергетики.
Як повідомили в "Укренерго", їхні бригади розпочали ремонти енергетичної інфраструктури всюди, де це можливо. Однак подекуди роботи можуть тривати довше через обсяг пошкоджень та негоду.
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