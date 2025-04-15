Україна має домовитися з ЄС про відстрочку вуглецевого мита СВАМ, інакше ми втратимо конкурентні переваги – експерт

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«Ми зустрічалися декілька разів з представниками Єврокомісії. Разом із металургами та Федерацією роботодавців ми висунули ініціативу, щоби до нас було імплементовано форс-мажорну статтю, адже у нас дійсно є непередбачувані обставини», - зауважив Гольченко.

За його словами, наразі Україна має конкурентну перевагу для торгівлі у ЄС завдяки близькості кордонів, але якщо СВАМ почне працювати для України, ці переваги стануть несуттєвими.

«Ви ж розумієте, що тягар цього мита перекладеться на плечі того, хто завозить, і треба буде конкурувати з Африкою і з тією ж росією. Зараз ми виграємо за рахунок логістики, бо ми ближче знаходимося до Євросоюзу, і нам доставляти дешевше. Але якщо буде мито, то ці переваги будуть фактично знівельовані», - підкреслив експерт.

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Він також закликав державу запровадити аналог СВАМ в Україні, для захисту внутрішнього ринку – так само, як це зробило багато країн.

«Зараз до нас завозять добрива Азербайджан, Туркменістан, Казахстан, Узбекистан, Туреччина. Чому б їм не сплачувати український СВАМ? Те ж саме по сталі. Ви ж дивіться, у світі кожен захищає внутрішній ринок і каже: ні, моя країна понад усе, а імпорт потім», - резюмував Гольченко.

Раніше генеральний директор «Центру Екології та Розвитку Нових технологій» Владислав Антипов заявив, що запровадження європейського екологічного мита СВАМ для України це не тільки втрата мільярдів ВВП, але й взагалі питання виживання українських експортних галузей, зокрема металургії. Тому маємо наполягати на відстроченні запровадження для України цього мита, використовуючи пункт про форс-мажор.