Україна має переглянути газове ПСО для стабільного постачання ресурсу наступної зими – Петренко

Наступний опалювальний сезон стане серйозним випробуванням для українського газового ринку через необхідність імпорту великих обсягів газу. Водночас чинна система газового ПСО (покладених спеціальних обов’язків) може ускладнити цей процес.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко.

За його словами, критично важливо вже зараз розпочати підготовку до наступної зими, зокрема з огляду на питання імпорту газу.

«Тому так, цей рік, він буде дуже важливим, треба вже, буде нам з березня, так, і зараз вже думати про проходження наступного опалювального сезону і питання імпорту. І ми розуміємо, що без зміни перших ринкових умов нам буде дуже важко і державі буде важко готуватися в умовах ПСО, ці фіксовані ціни і так далі», — наголосив експерт.

Окремо він підкреслив, що дефіцит газу не дозволить Україні відновити експорт палива.

«Експорт буде закритий, через дефіцит газу. Тому будемо працювати над тим, щоб все ж таки, я думаю, як варіант – механізм ПСО модернізувати. Для того, щоб мати можливість розвивати ринок газу, незважаючи на ці всі ці виклики, які так і є», — зазначив Петренко.

Він також звернув увагу на коливання цін на європейському ринку газу.

«Ситуація є змінною, але коли закінчиться зима і Європа розпочне активно закачувати газ в підземні сховища газу, ви подивитеся, є велика вірогідність, що дешевого газу не буде», — пояснив він.

Враховуючи відсутність російського газу в балансі України, країна не матиме іншого виходу, окрім як імпортувати паливо з Європи.

«Для нас, як держави, яка живе без російського газу, немає іншої можливості, як імпортувати з Європи. Тому, треба цей механізм продумувати і розуміти, що ми спільно живемо в одних умовах і спільно працювати над тим, щоб і розвивати видобуток, і, відповідно, забезпечувати нашу з вами безпеку», — вважає Петренко.

Експерт з питань енергетики Інституту майбутнього Адріан Прокіп також зазначив, що наступна зима може стати серйозним випробуванням для української енергосистеми через загрозу дефіциту газу та регуляторні питання на енергоринку.