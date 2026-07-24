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«Ми сподіваємося, що український уряд, попри нещодавню зміну свого складу, продовжить захищати доступ експортерів на зовнішні ринки та врегулює питання роботи Торгового представника. Україні потрібно поповнювати державний бюджет за рахунок валютних вливань, а цю валюту країна може отримувати, в першу чергу, на зовнішніх ринках», — сказала вона під час онлайн-заходу «Від зими до зими: як оговтується українська економіка?», яку провів Центр економічної стратегії.

За її словами, за роки широкомасштабної війни «Інтерпайп» був вимушений постійно адаптуватися до низки викликів: від різних військових, пов’язаних з близькістю лінії фронту, до енергетичних і дефіциту персоналу. А з 1 липня 2026 року із запровадженням Євросоюзом нової системи тарифних квот на імпорт сталі для компанії почалося нове випробовування.

За перші 22 дні липня вже вичерпана суттєва частина квартальної квоти на експорт українських безшовних труб до ЄС. Як вважає Наталія Сидорук, ймовірно, вже в наступному місяці безмитна квота скінчиться, і для продовження постачання у Європу потрібно буде сплачувати мито у розмірі 50%. Тому ІНТЕРПАЙП знов закликає Єврокомісію якомога скоріше виправити свою технічну помилки, яка сталася через використання, при прийманні регламенту, даних Євростату відмінних від офіційних. В результаті річна квота України для безшовних труб виявилася заниженою щонайменше на 30%, ніж була б, якби використовувалися правильні дані.

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«Компанія доволі стримано оцінює перспективи переорієнтації поставок на альтернативні ринки. Китайські виробники безшовних труб вже повністю вичерпали свою квоту в ЄС і спрямовують надлишкову продукцію на інші ринки, створюючи там додаткову конкуренцію. Крім того, викликає велике занепокоєння постійне ускладнення логістичних обмежень через системні обстріли українських морських портів.

Як повідомлялося раніше, «Інтерпайп» вважає заниженими на 30% квоти ЄС на поставку безшовних труб через статистичну помилку і сподівається на їх коригування до кінця третього кварталу поточного року.

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