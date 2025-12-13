Україна має реальний шанс отримати репараційний кредит: дипломат назвав умови

Прапор Євросоюзу

До кінця грудня може бути фіналізоване рішення щодо репараційного кредиту для України або знайдений інший механізм надання ресурсів.

Таку оцінку в етері Еспресо висловив багаторічний екскоординатор Держдепу США з питань санкційної політики, дипломат Деніел Фрід.

«Європейські обговорення й переговори щодо репараційного кредиту для України зараз у дуже інтенсивній фазі, і це добре. Я розумію позицію Бельгії, і, ймовірно, вдасться знайти рішення. Не думаю, що Угорщина зможе повністю заблокувати цей процес», — зазначив Фрід.

Він додав, що важливу роль відіграє поточна політична ситуація в ЄС.

«Теперішній чеський уряд усе ще перебуває при владі, і, на мій погляд, саме він буде на посаді цього місяця, коли, сподіваюся, ухвалюватимуться рішення. Тож є реальний шанс, що цей кредит буде фіналізовано або знайдуть інший механізм для надання Україні ресурсів», — наголосив дипломат.

На його думку, великі європейські країни, насамперед Німеччина, налаштовані на ухвалення відповідного рішення серйозно та відповідально.

«Мені хотілося б, аби це питання вже було вирішено. Хотілося б, щоб заморожені російські активи давно були використані. Але ми бачимо певний поступ. Європейці рухаються вперед, тож у цьому є надія», — зауважив Фрід.

Він підкреслив, що в європейських столицях добре усвідомлюють власний інтерес у підтримці України.

«Європейські уряди розуміють, що успіх України, її виживання як незалежної та життєздатної держави — у їхніх інтересах. Вважаю, прогрес справді є», — підсумував дипломат.

Раніше повідомлялося, що Бельгія висунула Євросоюзу нову вимогу — створити додатковий грошовий буфер для захисту від погроз Росії щодо кредиту Україні на 210 млрд євро, забезпеченого російськими активами.

Ми раніше інформували, що заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань Ацуші Мімура заявив, що інформація про нібито відмову Токіо підтримати план Євросоюзу щодо використання заморожених російських активів не відповідає дійсності.