ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Україна має значний інвестиційний потенціал навіть в умовах війни — ДТЕК

Попри повномасштабну війну та пов’язані з нею виклики, Україна залишається перспективною країною для міжнародних інвестицій, зокрема в енергетичний сектор.

Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Україна має значний інвестиційний потенціал навіть в умовах війни — ДТЕК

Про це на Київському міжнародному економічному форумі заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Він наголосив, що інвестиції в українську енергетику під час війни мають стратегічне значення не лише для окремих підприємств, а й для підтримки стійкості всієї економіки.

«Ми намагаємося донести до іноземних інвесторів, що Україна — це не те місце, де ви постійно несете пов’язані з війною витрати. Це реальне місце для інвестицій», — зазначив Тімченко.

Він підкреслив, що кошти, спрямовані на відновлення пошкодженої інфраструктури та розвиток нових енергетичних потужностей, є насамперед інвестиціями в майбутнє України.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова став лідером за обсягом приватних інвестицій в Україні.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie