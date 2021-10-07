Україна майже на 99% готова до нового опалювального сезону - Кабмін

Україна майже на 99% готова до нового опалювального сезону - Кабмін

У сховищах - майже 19 мільярдів кубометрів газу.

Україна майже на 99% готова до нового опалювального сезону.

Про це відзвітував Кабмін, розповіли у Сніданку з 1+1.

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У підземних сховищах закачано майже 19 мільярдів кубометрів газу. Саме стільки потрібно, щоб українці не замерзли взимку. В уряді зауважили, що опалення для споживачів буде ввімкнене, коли середньодобова температура становитиме 8 градусів тепла протягом трьох діб.

Як повідомлялося, напередодні старту опалювального сезону в Полтаві обласні депутати хочуть запровадити нові тарифи на тепло. Вартість може зрости на понад 50%. Рішення намагались протягнути попри те, що президент, прем'єр та мери міст підписали меморандум про збереження минулорічних тарифів на тепло.

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