Україна мобілізує усі ресурси для швидкого втілення плану ЄС з відновлення – Кубраков

Україна залучить усі необхідні ресурси для реалізації плану відновлення країни, затвердженого Єврокомісією.

Про це заявили у Міністерстві інфраструктури.

В держустанові нагадали, що програма «Відновлення України» стане основним юридичним інструментом підтримки Європейським Союзом плану реконструкції шляхом поєднання грантів і позик. Вона буде закладена в бюджет ЄС, що забезпечить прозорість, підзвітність та надійне фінансове управління цією ініціативою.

«Україна, безперечно, належить до великої європейської родини, і ми вдячні колегам за готовність співпрацювати над планом відновлення вже зараз, попри те, що війна триває. Зі свого боку, ми мобілізуємо всі необхідні ресурси для швидкого втілення прийнятих рішень», - пообіцяв міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За його словами, відбудова включає усі галузі. Завданням Мінінфраструктури стане забезпечення комплексних рішень для транспортного сполучення та високої мобільності, пояснив Кубраков.

Зокрема, програма передбачає відбудову країни, зокрема інфраструктури, медичних установ, житла та шкіл, а також цифрової та енергетичної галузі відповідно до європейських стандартів.

Також планується посилення процесу модернізації інституцій для забезпечення належного врядування та поваги до верховенства права шляхом надання підтримки адміністративного потенціалу та технічної допомоги, у тому числі на регіональному та місцевому рівнях.

Крім цього, вживатимуться заходи для поглиблення економічної та соціальної інтеграції України та її народу до ЄС, а також з відновлення економіки та суспільства України. Для цього планується сприяти сталій та інклюзивній економічній конкурентоспроможності, сталій торгівлі та розвитку приватного сектору, водночас сприяючи «зеленому» переходу країни та цифровізації.

«Міністерство інфраструктури має найвищі показники реалізації проєктів спільно з міжнародними партнерами, цей досвід буде основою для системної співпраці і забезпечення прозорості та ефективності усіх процесів», - підкреслив Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що для кожної постраждалої області створюється вичерпний каталог інфраструктурних потреб. Ці дані згодом будуть основою для залучення допомоги від міжнародних партнерів.

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