Україна може втратити фінансування від Заходу: МВФ вимагає змін для міжнародних посилок

Міжнародні партнери вимагають від України ухвалити закон про запровадження податку на додану вартість для недорогих посилок з-за кордону, щоб зберегти доступ до програми фінансування на суму 8,1 мільярда доларів. Ухвалення цього документа є ключовою умовою для успішного червневого перегляду програми МВФ, без якого країна ризикує втратити не лише ці транші, а й пов’язану допомогу від Європейської комісії.

Про жорсткі вимоги кредиторів та перебіг переговорів пише Reuters із посиланням на власні обізнані джерела.

Що передбачає новий податок

На сьогодні в Україні діє правило, за яким міжнародні посилки з товарами вартістю менш ніж 150 євро не обкладаються ПДВ. За оцінками Міністерства фінансів та уряду, скасування цієї пільги дозволить детінізувати економіку та додатково залучати до державного бюджету близько 10 мільярдів гривень щороку. Водночас у відомстві запевняють, що пропоновані зміни не ускладнять процес відправлення чи отримання посилок для звичайних українців.

Як уточнюють «Новини.LIVE», пропозиції уряду передбачають запровадження саме 20% ПДВ на всі імпортні товари в поштових відправленнях, а для купівель на популярних маркетплейсах, як-от AliExpress чи Temu, податок включатиметься до вартості автоматично під час оплати. Водночас податкові пільги збережуться винятково для некомерційних посилок між фізичними особами (подарунків) вартістю до 45 євро, а загалом стягнення ПДВ планують розпочати не раніше 2027 року.

Труднощі в парламенті та ризики

Відповідний законопроєкт уже був поданий на розгляд до Верховної Ради, однак його обговорення зупинилося через відсутність належної підтримки серед народних депутатів (хоча уряд очікує схвалення змін до кінця весни). Багато парламентарів відмовляються голосувати за такі непопулярні заходи, що вже змусило Кабмін відхилити іншу вимогу МВФ щодо запровадження ПДВ для самозайнятих осіб. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко пояснила, що після переговорів у Вашингтоні сторони визнали ідею податку для самозайнятих неконструктивною, тому влада активно шукатиме інші альтернативи для розширення фіскальної бази.

Водночас щодо податку на посилки ситуація залишається критичною: хоча джерела припускають, що 2026 року це рішення ухвалити складно і його можуть відкласти, переговори тривають.

«Без ухвалення цього закону перегляду може не бути, з усіма негативними наслідками, які з цього випливають», — різко підкреслило джерело, коментуючи ризики зриву міжнародного фінансування.

Нагадаємо, якщо закон про оподаткування посилок з-за кордону остаточно ухвалять, парфуми, чай і кава стануть розкішшю. Через ці товари в поштовому відправленні доведеться платити ПДВ, навіть якщо посилка дешевша 45 євро та є подарунком.

