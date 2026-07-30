Україна може втратити майже 300 тисяч тонн молока: що буде з цінами та імпортом

Молоко / © Pixabay

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Україна цього року ризикує втратити майже 300 тисяч тонн молока через скорочення поголів’я корів і тривале падіння виробництва. Експерти попереджають, що за таких умов на полицях магазинів може ставати менше української молочної продукції, а її місце поступово займатиме імпорт.

Про це йдеться у прогнозі аналітиків Міністерства сільського господарства США (USDA).

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За прогнозом аналітиків, у 2026 році в Україні вироблять 6,65 мільйона тонн молока, що майже на 300 тисяч тонн менше, ніж торік. Одночасно скорочується й поголів’я великої рогатої худоби. Очікується, що кількість корів зменшиться ще на 60 тисяч голів і становитиме близько 1,14 мільйона.

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Експерти зазначають, що ця тенденція триває вже не перший рік і поки не демонструє ознак покращення.

Аналітики також прогнозують зниження внутрішнього попиту. Очікується, що цього року українці споживуть 2,83 мільйона тонн молока, що приблизно на 225 тисяч тонн менше, ніж роком раніше.

Погіршилися й прогнози щодо експорту. Зокрема, поставки українського вершкового масла за кордон можуть скоротитися майже на третину — із 14 до 10 тисяч тонн.

Також очікується зменшення експорту сухого знежиреного молока — із 27 до 25 тисяч тонн. Для галузі це особливо болісно, адже саме зовнішні ринки останніми роками частково компенсували скорочення внутрішнього попиту.

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Ще восени минулого року аналітики прогнозували виробництво 6,8 мільйона тонн молока, однак згодом оцінку довелося переглянути у бік зменшення.

Особливо різко змінилися очікування щодо експорту вершкового масла. Якщо раніше передбачалося навіть незначне зростання поставок, то тепер прогнозується їх істотне скорочення.

Це свідчить про те, що ситуація в молочній галузі продовжує погіршуватися.

Чому українські фермери виробляють менше молока

Серед основних причин експерти називають:

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скорочення поголів’я корів;

наслідки війни для промислових молочних ферм;

поступове зменшення виробництва молока в особистих селянських господарствах.

Саме приватні господарства раніше забезпечували значну частину молока на внутрішньому ринку, однак їхня роль поступово зменшується.

На відміну від України, світове виробництво молока продовжує збільшуватися. За прогнозом USDA, цього року у світі вироблять 573,1 мільйона тонн молока, що майже на 7,7 мільйона тонн більше, ніж торік.

Ціни на продукти в України — останні новини

Нагадаємо, на українських ринках масово з’явилися кавуни, через що ціни стрімко падають. У Києві гуртові партії вже продають по 8–9 грн/кг, а роздріб тримається близько 10–12 грн/кг. У Львові кавуни коштують дорожче — в середньому 18 грн/кг.

Також, у найближчі два-три місяці ціни на хліб в Україні зростуть на 5–6%. Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, дефіциту продуктів у країні не очікується, оскільки аграрії навіть збільшили посівні площі під окремі культури.

Водночас на вартість їжі впливають логістика, збереження врожаю та витрати на персонал. Здорожчання хліба вже є стабільною тенденцією — щомісяця він додає в ціні 1,5–2%.

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