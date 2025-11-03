Україна може залишитися без грошей: яка країна встановила "червоні лінії"

МВФ / © Associated Press

Євросоюз побоюється, що Міжнародний валютний фонд припинить допомогу, якщо Бельгія відмовиться підтримати репараційний кредит на суму 140 млрд євро для України.

Про це повідомляє видання Politico.

«Відмова Бельгії підтримати кредит Євросоюзу для України може спонукати МВФ заблокувати фінансову підтримку цієї країни, що призведе до втрати довіри до економічної життєздатності України. Європейські прихильники репараційного кредиту стверджують, що підтримка України з боку МВФ має вирішальне значення, і побоюються, що часу на те, щоб переконати інститут надати Києву новий кредит залишається все менше», — зазначають журналісти.

Зазначається, що МВФ розглядає можливість надання Києву кредиту в розмірі $8 млрд протягом трьох років. Однак отримання цих грошей залежить від того, чи зможе ЄС завершити оформлення власного кредиту на суму 140 млрд євро для України, використовуючи заморожені російські активи, що перебувають в Бельгії.

Нагадаємо, Бельгія заблокувала виділення Україні «репараційного кредиту» на 140 млрд, євро який мав фінансуватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Лідери ЄС відклали рішення до грудня, що унеможливило плани українського уряду отримати кошти на початку 2026 року.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС ухвалив політичне рішення про повну фінансову підтримку України на 2026–2027 роки, але «технічні питання» ще потребують доопрацювання.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив на необхідності чіткої правової основи та гарантій від інших країн щодо повернення коштів у разі потреби, зазначивши, що «правова основа — це не розкіш».

Відсутність рішення загрожує фінансуванню оборонних та бюджетних потреб України, заявив президент Володимир Зеленський, що був присутній на саміті. Він наголосив на критичній важливості отримання коштів на початку 2026 року, висловивши сумніви щодо можливості цього. Лідери ЄС планують повернутися до питання на саміті 18 грудня.