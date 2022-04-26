Україна може наростити видобуток газу та почати його експортувати - Шмигаль

Україна найближчими роками може наростити видобуток власного газу та навіть почати його експортувати.

Зараз в державі достатньо свого газу, щоб забезпечувати потреби.

Про це 26 квітня сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі "1+1" в рамках телемарафону "Єдині новини".

"Енергетичні питання завжди дуже цікаві, нашим партнерам зокрема. Стосовно енергетичної безпеки Європи, держави та світу, то ми обговорювали декілька викликів. Серед них - енергетичний. Адже Росія цієї зими створила у Європі енергетичну кризу, коли у нас дуже складно минав опалювальний сезон. Сьогодні споживання впало, і Україна має змогу забезпечувати свої потреби власним видобутком. Ми підписали орієнтовно 11 угод про розподіл. Одна із цих угод уже в реалізації. Відбувається додатковий видобуток - 300 млн кубів на місяць. Тобто це також багатообіцяючий напрямок і я переконаний, що в найближчі роки Україна стане експортером природного газу. Також обговорювались напрямки стосовно енергетичної співпраці та ембарго на РФ. Також ми говорили про диверсифікацію щодо постачання пального", - сказав голова Кабміну.

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