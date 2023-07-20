Україна може отримати понад $8 млрд від Світового банку: куди уряд спрямує кошти

Угоду про 1,5 млрд доларів позики від Світового банку під гарантії уряду Японії уже підписано.

Група Світового банку планує мобілізувати понад 8 млрд доларів для нових програм в Україні. Кошти призначені, зокрема, для фінансування сфери сільського господарства та соціальної політики.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль після зустрічі з віцепрезиденткою Світового банку Антонеллою Бассані та віцепрезидентом Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсією Морою.

Під час переговорів йшлося про підготовку оновленої оцінки потреб України на відновлення, яка, зокрема, включатиме збитки, спричинені підривом Росією Каховської ГЕС. Крім того, Група Світового банку готує програму підтримки малого й середнього бізнесу в Україні.

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Денис Шмигаль також зазначив, що Україна отримає 1,5 млрд доларів позики від Світового банку під гарантії уряду Японії.

Відповідну угоду підписали Світовий банк і Мінфін. Кошти передбачені для зміцнення соціального захисту й надання допомоги людям під час війни та для відновлення економіки.

Загалом Група Світового банку спільно з партнерами мобілізували для допомоги Україні 34 млрд доларів. З них понад 22 млрд доларів уже надійшли до бюджету.

“Особливо вдячні за найбільший в історії Банку інвестиційний проєкт PEACE in Ukraine, який допомагає фінансувати соціальні виплати та пенсії. Цінуємо нашу тісну співпрацю та розраховуємо на подальші спільні проєкти для відновлення та розвитку України”, - написав з цього приводу Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Агенція з міжнародного розвитку (USAID) виділить гуманітарну допомогу на суму 500 мільйонів доларів для українців, постраждалих від війни.

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