Україна може отримувати 300 млн грн щомісяця завдяки експорту електроенергії, – радник премʼєр-міністра

За рахунок експорту електроенергії в ЄС Україна може отримувати 300 млн грн щомісяця, повідомив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

Він зазначив, що протягом останнього місяця в енергосистемі присутній профіцит внаслідок великого обсягу сонячної генерації, який було б економічно доцільно експортувати.

«За моїми оцінками, Україна може отримати близько 100 млн грн на місяць у вигляді оплати за доступ до перетину та ще близько 200 млн грн в якості вартості реалізованого товару. Тобто, загалом йдеться про 300 млн грн додаткового доходу», - розповів Юрій Бойко.

Радник прем’єр-міністра також зауважив, що зараз діють обмеження експорту на рівні 400 МВт, які, тим не менше, дозволяють отримати значний економічний ефект від експорту електроенергії.

Проте Бойко додав, що в перспективі дозволена пропускна спроможність має бути збільшена.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко вважає, що експорт української електроенергії до ЄС дасть додаткові кошти для відновлення енергосектору.