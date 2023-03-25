Україна може стати великим експортером «зеленої» енергії в ЄС – посольство Німеччини

Німеччина розглядає Україну як перспективного партнера в галузі енергетичного співробітництв і прогнозує великі перспективи для майбутнього експорту електроенергії з відновлюваних джерел енергії в ЄС, повідомила посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

"Ми знову почали говорити з Україною про те, що вона може бути нашим партнером. Ми робили це й до війни, і дуже хочемо зараз фокусуватися на цій темі. Ми дуже хочемо знайти проєкти, де можна вже зараз почати співпрацювати", – заявила Фельдгузен, пише Цензор.нет.

При цьому Фельдгузен мала на увазі "зелену" енергетику та висловила впевненість, що Україна може стати великим експортером такої енергії.

Акцент робиться на таких відновлювальних джерелах, як вітер, сонце, а також водень. Це важливо для Німеччини, яка продовжує рухатися шляхом досягнення своїх кліматичних цілей (кліматичної нейтральності до 2045 року, – ред).

Як нагадала Фельдгузен, Німеччина завжди мала за мету перехід на відновлювальні джерела енергії, і російська агресія дійсно пришвидшила досягнення цієї мети.

Водночас, визнала дипломатка, Німеччина поки змушена продовжувати використовувати вугілля, навіть дещо більше, ніж планувалося. Це відбувається через припинення імпорту російського газу. Але й без російських енергоносіїв Україна, Німеччина та вся Європа пережили цю зиму, підкреслила Фельдгузен.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна має мету стати лідером у трансформації енергетичної галузі для протидії будь-яким загрозам, тому країна будуватиме сучасну зелену енергетику. Також держава має стати зеленим енергетичним хабом, щоб експортувати зелену електроенергію та водень в ЄС.

Раніше голова Комітету палива та енергетики у парламенті Андрій Герус заявляв, що збільшення виробництва електроенергії на зелених електростанціях вже в найближчі місяці може дозволити частково – вдень – здійснювати експорт електроенергії з України в ЄС.

За інформацією ДП «Гарантований покупець», рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики за 2022 рік складає близько 50%