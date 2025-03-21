Україна може відновити транзит газу до Словаччини: яку альтернативу пропонує Євросоюз

Україна зберігатиме до 10 мільярдів кубічних метрів газу у своїх підземних сховищах, які потім транспортуватимуться до країн ЄС.

Європейська комісія, виконавчий орган ЄС, обмірковує план, який міг би допомогти відновити постачання газу з України до Словаччини без необхідності купувати його у Росії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Згідно з цим планом, Україна збільшить імпорт газу з Греції та Туреччини та зберігатиме до 10 мільярдів кубічних метрів газу у своїх підземних сховищах.

Потім ці потоки проходили б через словацькі трубопроводи до деяких інших європейських країн, зокрема до Угорщин.

За словами анонімного чиновника Єврокомісії, такий варіант "знову зробить Словаччину транзитною країною".

При цьому Євросоюз дотримуватиметься "червоної лінії", передбаченої планом блоку REPowerEU, який спрямований на поступове припинення імпорту з Росії до 2027 року.

Ця пропозиція, вперше обговорена єврокомісарами під час візиту до Києва минулого місяця, спрямована на те, щоб заспокоїти гнів Словаччини через втрату доходів від енергії внаслідок припинення угоди про транзит газу між Україною та Росією в січні цього року.

Згадана угода дозволяла Словаччині збирати плату за транзит російського газу до країн ЄС — до 500 мільйонів євро на рік.

Від 1 січня 2025 року українська газотранспортна система повністю перейшла на режим без транзиту російського газу.

Раніше прем'єр Словаччини Робер Фіцо заявив, що через припинення транзиту газу з РФ Братислава запровадить "адекватні заходи". Зокрема, його партія Smer-SD підтримає зменшення допомоги біженцям з України.

Нагадаємо, президент Зеленський заявив, що Україна готова транспортувати газ через свою територію до Словаччини та інших країн Європи за умови, що цей газ не буде російським.

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