Україна може ввести тимчасову заборону на експорт брухту з міркувань національної безпеки — юристка

В Україні діє мито на вивіз сталевого брухту в 58 євро за тонну.

Українська держава може ввести тимчасову заборону на експорт металобрухту, апелюючи до питань національної безпеки.

Таку думку висловила Альона Омельченко, партнерка юрфірми "Ільяшев і Партнери", керівниця практики міжнародної торгівлі, в статті "Дефіцитне сировину: чому Україні потрібна тимчасова заборона на експорт металобрухту" на Бізнес-порталі UAprom.

За її словами, якщо уряд України готовий обговорювати можливість такої заборони на експорт, то представники влади повинні провести попередні консультації з основними торговими партнерами, включаючи ЄС, і підготувати грамотне обґрунтування такого рішення.

Якщо Кабміну вдасться донести до партнерів необхідність такої заборони з міркувань безпеки, то це допоможе згладити можливі наслідки рішень в сфері міжнародної торгівлі.

"Важливо також розуміти, на який термін пропонується ввести тимчасову заборону — на кілька місяців або на кілька років? Якщо заборона буде нетривала, то малоймовірно, що хтось із країн-членів СОТ зможе оскаржити це рішення", — підкреслила вона.

Олександр Каленков, президент "Укрметалургпрому", назвав поточну ситуацію із забезпеченням металобрухтом українських метпідприємств критичною на тлі зростання експорту. "Це дуже поганий тренд. Якщо його не зупинити, то ми прийдемо до того, що запаси брухту будуть скорочуватися до критичних величин. Це шкодить нашій державі, торговельному балансу і надходженням до бюджету", — сказав експерт.

В Україні діє мито на вивіз сталевого брухту в 58 євро за тонну. Незважаючи на це, експорт брухту на зовнішні ринки від початку року виріс в 9 разів, до 146 тис. т. Якщо такі темпи зберігатимуться, то сукупний обсяг експорту за підсумками року може досягти 1 млн т, що становить третину від усього обсягу заготівлі брухту в країні, прогнозують в Об'єднанні підприємств "Укрметалургпром".

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