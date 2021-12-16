Україна може замерзнути: СБУ попередила уряд про критично низькі запаси вугілля - ЗМІ

Вугілля на складах нині вп'ятеро менше, ніж передбачено планом.

На українських ТЕЦ та ТЕС нині критичні запаси вугілля. Його вп'ятеро менше, ніж передбачено планом. А тому через це можлива зупинка теплогенеруючих підприємств, що може призвести до проблем в опаленні житлового сектора.

Звіт контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури в електроенергетичній сфері Служба безпеки України надала Кабміну, пише DT.ua із посиланням на документ, який передало виданню джерело в уряді.

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"Одним із негативних явищ під час проходження осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2021-2022 є невжиття належних заходів із накопичення вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ. Зокрема, станом на 01.12.2021 р. на складах перебуває 486,2 тис. тонн вугілля при плановому накопиченні 2 632,7 тис. тонн (відхилення ─ 2 146,5 тис. тонн), що своєю чергою свідчить про критичний запас вказаного палива", ─ йдеться у звіті.

Через критичні запаси вугілля без тепла можуть залишитися цілі регіони, де теплопостачання забезпечують ТЕС та ТЕЦ:

Слов'янська ТЕС має у 50 разів нижчий за необхідний запас вугілля.

Луганська ТЕС має у чотири рази нижчі за мінімально необхідні запаси.

Чернігівська ТЕЦ ─ запаси у п'ять разів нижче норми.

Дарницька ТЕЦ взагалі не має запасів.

У СБУ наголошують, що така ситуація в енергетиці може призвести до "надзвичайних подій техногенного характеру, зростання соціальної напруги серед населення та дискредитації органів державної влади".

16 грудня в прямому ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" керівник "Нафтогазу України" Юрій Вітренко зазначив, що в державі справді низькі запаси вугілля. Водночас він запевнив, що нині до України з-за кордону везуть це паливо.

"Ми ніколи не бачили, щоб настільки зростали ціни на природний газ. Зростають ціни також і на вугілля. Але при всьому цьому, не дивлячись на постійні прогнози щодо катастрофи, в Україні зараз, ми бачимо, все працює. Казали, що вчасно не почнеться опалювальний сезон - у більшості випадків він почався. А там, де були затримки, пов'язано було з тим, що приватні постачальники фактично не виконували свої зобов'язання. Але для того і є НАК "Нафтогаз України" - для того, щоб у таких ситуаціях рятувати країну. Зараз всі, хто має отримувати тепло, це тепло отримує. Для цього використовують той же природний газ і використовують вугілля", - сказав Вітренко.

Він додав, що "Нафтогаз" не відповідає за вугілля, але можу сказати, що вугілля йде. Ми, як "Нафтогаз", останніми днями навіть пропонували свою допомогу - імпортувати теж вугілля. Але поки без цієї допомоги обходяться компанії, які генерують електроенергію з вугілля. "Нафтогаз" також підстраховував природним газом. Ми даємо Київській, Харківській, Білоцерківській ТЕЦ природний газ, щоб вони виробляли електроенергію. Вони розраховуються. Не дивлячись на цю складну ситуацію, сильна держава і НАК "Нафтогаз України" захищають українців від наслідків світової енергетичної кризи".

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