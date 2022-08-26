Україна може збільшити експорт агропродукції через рекордну посуху в Європі - Анатолій Урбанський

Через рекордну посуху в Європі в України є можливості збільшити експорт агропродукції попри скорочення посівних площ через війну та окупацію частини територій.

Про це в ефірі Єдиного національного телемарафону розповів народний депутат з групи "Партія "За майбутнє" Анатолій Урбанський.

"Хоча посуха в Європі найбільша за 500 років, скоріш за все європейські сільгоспвиробники зможуть забезпечити свої власні потреби. Але експорту зерна в світ буде значно менше. Ми зможемо розширити світовий ринок для продажу нашої продукції, і це дійсно буде на користь Україні. Навіть при тому, що Мінагропром у наступному році прогнозує зменшення врожаю. Для порівняння – у минулому році ми зібрали 106 млн тонн продукції, в цьому році - лише 64 млн тонн. Тому що було засіяно всього 14,16 млн гектарів, це приблизно 83% від загальної площі, бо решта зараз окупована. Але цього вистачить для власних потреб, і переважна більшість піде на експорт", - розповів Анатолій Урбанський.

Він наголосив, що Україна має нарощувати експорт зерна, бо в умовах війни та непрацюючих заводі, це на сьогодні наш головний експортний товар.

"За останні 20 діб з портів "великої Одеси" (Одеса, Чорноморськ, Південний) було відправлено 27 пароплавів із зерном, і з кожним днем ми збільшуємо потужності. Адже зерно – це на сьогодні наш головний експортний товар, особливо в ситуації, коли у нас не працюють заводи. Ще рано рахувати гроші, скільки Україна заробить на експорті зерна, але вже можна сказати, що завдяки цьому дефіцит держбюджету значно зменшився", - зазначив Анатолій Урбанський.