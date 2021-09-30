Україна може зібрати найбільший врожай гречки за останні 3 роки: чи вплине це на ціни

Україна може зібрати найбільший врожай гречки за останні 3 роки: чи вплине це на ціни

Наразі вже зібрано врожай з близько 70% посівних площ.

Цього року Україна може зібрати найбільший за останні 3 роки врожай гречки і майже повністю задовольнити потреби споживачів на внутрішньому ринку.

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Такий прогноз зробила асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

"За попередніми оцінками, валовий збір врожаю гречки буде кращий, ніж за 3 останні роки, і очікується на рівні 114 тис. т, що на 16% перевищує аналогічний показник минулого року. Такого показника вдасться досягти як за рахунок збільшення посівних площ, так і за рахунок збільшення врожайності", - йдеться у повідомленні асоціації.

Щодо того, чи вплине це на ціни, аналітик УКАБ Світлана Литвин зазначила, що цьогорічний врожай дозволить краще, ніж минулого року, задовольнити попит українських споживачів на гречку. А це значить на подорожчання гречки цього та на початку наступного року очікувати не варто.

"В останні роки фонд споживання гречки в Україні знаходиться на рівні 120 тис. т. Таким чином, за рахунок власного виробництва вдасться на 95% задовольнити потребу українців в гречці та бути менш залежними від можливих зупинок імпортних поставок зі сторони Російської Федерації", - розповіла Литвин.

Нагадаємо, раніше експерти Міжнародної асоціації гречки навпаки прогнозували, що до кінця року в Україні гречка може подорожчати на третину. За останні два роки ціна на цю крупу постійно росла - від 10 грн до 50 грн за кг.

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