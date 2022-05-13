Україна на 100% забезпечуватиме власні енергетичні потреби - Шмигаль

Уряд України планує досягти повної енергетичної незалежності, аби самотужки на 100% забезпечувати власні потреби.

Перш за все, йдеться про суттєве збільшення власного видобуток газу.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми довели, що здатні не лише самостійно забезпечити себе електроенергією, але й експортувати її до Європи. Це особливо актуально після приєднання української енергосистеми до європейської ENTSO-E", — каже Шмигаль.

Прем‘єр зазначає, що днями українське державне підприємство "Укргідроенерго" почало експорт електроенергії до Молдови.

"У планах також відновити роботу додаткових ліній електропередач із Польщею для експорту української атомної енергії. Це сприятиме швидшій відмові Європи від російського газу", — каже Шмигаль.

За його словами, Україна не лише назавжди від’єдналася від енергосистеми з Росією та Білоруссю, але й назавжди позбавилася залежності від їхніх нафтопродуктів.

"Звичайно, це непросто для нашого ринку. Але уряд щодня працює, аби паливо було в Україні в достатній кількості", - наголосив голова уряду.

Нагадаємо, вирішення питання запровадження нафтового ембарго проти Росії, яке включене до шостого пакету санкцій Євросоюзу, вже близько. Як зауважив очільник МЗС України Дмитро Кулеба, європейські країни тяжко працюють над розв'язання питання щодо газу.

Чи зможе Україна та Європа позбавити Росію "газо-нафтової дубинки" – Андрій Сибіга

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