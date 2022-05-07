Україна на час воєнного стану обмежила експорт деяких зернових: список

На час дії воєнного стану в Україні обмежено експорт гречки, жита та вівса.

Таке рішення ухвалили з метою уникнення дефіциту цих продуктів у країні.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, для гарантування продовольчої безпеки в умовах воєнного часу Мінагрополітики щомісяця переглядає баланси тієї чи іншої продукції.

"По тих позиціях, де ми бачимо критичну ситуацію, ми будемо обмежувати експорт. Наприклад, зараз обмежений експорт гречки, важливого для хлібопекарської галузі жита, вівса", — зазначив Висоцький.

Також уряд моніторить ситуацію з продуктами, експорт яких підлягає ліцензуванню. Влада обіцяє не регулювати вивезення тих товарів, яких в Україні накопичились значні залишки.

"Ми слідкуємо за ситуацію по тих позиціях, на які діє ліцензування експорту, — це пшениця, цукор. Щоб розуміти, скільки їх вивозиться, і не давати вивезти більше, ніж є надлишок. Щодо соняшникової олії чи кукурудзи, яких у нас достатньо, регулювання немає. Міністерство фактично в щомісячному режимі оновлює баланси і виносить на розгляд уряду питання щодо того чи іншого регулювання, щоб фізично були доступні продукти, перш за все, для споживання українцями", — пояснив заступник міністра.

Раніше очільник МЗС Дмитро Кулеба розповів, як Україна блокує продаж Росією краденого зерна.

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