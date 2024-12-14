Україна замінить Росію у постачанні зерна до Сирії

Постачання продовольства відбуватиметься у співпраці з міжнародними організаціями та партнерами.

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду розробити механізми постачання зерна до Сирії для запобігання продовольчій кризі в цій країні. Раніше постачання російської пшениці до Сирії було призупинено через невизначеність Москви щодо нового уряду.

Про допомогу Сирії український президент повідомив у своєму зверненні в суботу, 14 грудня.

“Ми готові допомогти Сирії у недопущенні продовольчої кризи. Зокрема завдяки гуманітарній програмі “Зерно з України” – Grain from Ukraine. Я дав доручення уряду налагодити постачання продовольства у співпраці з міжнародними організаціями та партнерами, які можуть сприяти”, – сказав він.

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Президент Зеленський закликав світову спільноту приєднатися до зусиль зі стабілізації ситуації в Сирії, щоб війна, яку понад десять років підтримували Росія та Іран, нарешті припинилася.

“Для України це важливо: що більш спокійною буде ситуація в таких регіонах, то активніше світ зможе допомагати нам встановити мир”, - наголосив він.

Раніше агентство Reuters повідомило, що постачання російської пшениці до Сирії було призупинено через невизначеність щодо нового уряду та затримки платежів.

Дані судноплавства показали, що два судна з російською пшеницею, призначеною для Сирії, не досягли місця призначення.

Росія була ключовим прихильником Башара Асада та постачала пшеницю до цієї країни через складні фінансові та логістичні механізми, в обхід санкцій Заходу, накладених як на Сирію, так і на Росію.

Нагадаємо, після падіння у Сирії диктаторського режиму Башара Асада, якому Кремль надавав військову та політичну підтримку, Росія намагається зберегти обидві свої великі військові бази на території країни. Йдеться про авіабазу Хмеймім у провінції Латакія та військово-морську базу Тартус на березі Середземного моря.

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