Україна наростила експорт металобрухту до Євросоюзу в 5 разів

Українські експортери брухту чорних металів у вересні 2022 року наростили постачання до країн Євросоюзу порівняно із серпнем поточного року в 5 разів, повідомили Бізнес-порталу UAprom джерела на ринку.

«Якщо у серпні з України вивезли 1 тис. т металобрухту у тестовому режимі, то вже у вересні експортери брухту налагодили стабільні постачання до Польщі, Словаччини та Литви, а сумарні обсяги досягли 5 тис. т», - сказав один з учасників ринку.

За словами другого джерела, знайомого із ситуацією, оформлення всіх партій брухту так само відбувається на двох західноукраїнських митницях у містах Рівне та Луцьк. «Вони видають так звані сертифікати про походження Євро-1, завдяки яким експортери брухту не платять мито 180 євро/т», - сказав він.

Керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко вважає, що кратне зростання постачання металобрухту до країн ЄС говорить про те, що немає жодних проблем ні з експортом сировини до європейських країн, ні з оформленням сертифікату Євро-1, про що неодноразово заявляли брухтозаготівельники.

«Але при цьому складається парадоксальна ситуація: українські металурги не можуть довести в податкових органах весь ланцюжок українського походження та постачання металобрухту, а окремим експортерам брухту, причому лише на митницях у Луцьку та Рівному, це вдається, за рахунок чого і отримують сертифікат Євро-1», - зазначив він.

Водночас експерт також звернув увагу на те, що всі 5 тис. т металобрухту було поставлено не споживачам, тобто металургійним заводам (як вимагає сертифікат Євро-1), а європейським трейдерам. «Простежити, чи потрапив український брухт на метпідприємства, неможливо. Тому всі ці ігри з сертифікатами і трейдерами більше схожі на схематоз, щоб уникнути оплати мита 180 євро/т, вивести прибуток з території України, а саму сировину реекспортувати до Туреччини або навіть Придністров'я, оскільки в ЄС масово зупиняються сталеплавильні потужності», - констатував В.Головко.