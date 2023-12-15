Україна найближчими днями отримає від ЄС 1,5 млрд євро — Єврокомісія

Ці гроші дозволять Україні протриматися, поки ЄС затвердить нову програму на 50 млрд євро.

Європейська комісія схвалила перерахування Україні останнього цьогорічного траншу макрофінансової допомоги Україні, який дозволить уряду підтримувати фінансову стабільність.

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Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після завершення саміту ЄС, інформує ЄП.

Вона заявила, що Україна ще не отримала півтора мільярда євро з суми, яка раніше була виділена Україні.

"Найближчими днями ми перерахуємо 1.5 млрд євро – останній транш у програмі цього року", - заявила вона.

Зазначимо, що. Всього Україна мала отримати від Євросоюзу 18 млрд євро макрофінансової підтримки, з яких 16.5 млрд євро вже перераховані Києву.

Чиновниця заявила, що ці гроші дозволять Україні протриматися, поки ЄС затвердить нову програму на 50 млрд євро.

"Це допоможе профінансувати витрати на початку 2024 року, створивши невеликий, але важливий міст", - додала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Нацбанку озвучили прогноз для української економіки.

Крім того, ми раніше інформували, що у Європейській раді переконані, що Україна все одно отримає гроші, попри угорське вето.

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