Україна опинилася у складній ситуації: для отримання життєво необхідного кредиту від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 8 мільярдів доларів Київ зобов’язався підвищити податки для малого бізнесу. Проте жорсткі умови, попередньо погоджені в листопаді 2025 року, наштовхнулися на критику всередині країни.

Про це пише Bloomberg.

Каменем спотикання стала ініціатива запровадити податок на додану вартість (ПДВ) для самозайнятих підприємців (ФОП), чий річний дохід перевищує 1 мільйон гривень. Цей крок, на який спочатку погодився Київ, викликав хвилю обурення.

Проти таких жорстких заходів виступили ключові фігури держави: президент Володимир Зеленський, перша віцепрем’єрка Юлія Свириденко та значна частина народних депутатів.

«Зеленський приватно дорікнув міністру фінансів за те, що той погодився на такі непопулярні умови», — цитує Bloomberg одного зі своїх співрозмовників.

Сам міністр фінансів відмовився коментувати цю інформацію журналістам.

Який компроміс пропонують

Розуміючи, що запровадження ПДВ для дрібних підприємців в умовах війни, постійних відключень світла та витрат на генератори може стати фатальним для бізнесу, Міністерство фінансів пішло на поступки.

Зараз відомство планує суттєво пом’якшити законопроєкт. Замість 1 мільйона гривень, поріг доходу для обов’язкової реєстрації платником ПДВ пропонують підвищити до 2 або навіть 4 мільйонів гривень.

Через необхідність доопрацювання документа його подання на розгляд уряду, яке планувалося ще минулого місяця, відклали до 10 лютого.

За інформацією видання, Міжнародний валютний фонд, схоже, готовий йти назустріч Україні. За даними джерел, кредитор проявляє гнучкість у перемовинах, намагаючись врятувати програму фінансування. Про це свідчив і візит директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої до Києва.

Наразі Україна очікує на остаточне затвердження фінансування правлінням МВФ. Розгляд чотирирічного пакету допомоги заплановано на кінець цього місяця, і прийняття податкового законодавства залишається обов’язковою умовою для отримання коштів.

Нагадаємо, від 1 січня 2026 року в Україні діють нові ставки для ФОПів, які працюють на першій та другій групах єдиного податку. Максимальний місячний розмір єдиного податку для ФОП першої групи становитиме 332,80 грн, а для другої — гранична сума складе 1 729,40 грн.