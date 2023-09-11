Україна недоотримала податків на сотні мільйонів через схеми заступника очільника ОПУ - розслідування

Близьке оточення заступника очільника Офісу президента Ростислава Шурми (рідний брат Олег Шурма і колишній підлеглий Руслан Божко) володіє низкою сонячних електростанцій у Запорізькій області. І незважаючи на те, що вони вже давно перебувають на окупованих територіях,як зазначає видання Bihus.Info, держава в особі компанії "Гарантований покупець" від липня 2022 року до липня 2023 року заплатила їм понад 320 млн грн за зеленим тарифом, за вироблену електроенергію.

Видання "Дзеркало тижня" продовжує у своєму розслідування розкривати корупційні схеми чиновників.

За даними журналістів, брат Ростислава - Олег Шурма - є співвласником ТОВ "КД Енерджі 2" і ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя", які і були основними отримувачами "сонячних" грошей.

Засновником української "КД Енерджі 2" є кіпрська KD 2 Energy holding limited, яка на 50% належить Олегу Шурмі (решта належить офшору Adelis Inc із Сейшелів i Dolpinta Holding limited із Кіпру), пише видання.

ТОВ "Відновлювальна Енергія Запоріжжя" повністю належить іншому українському ТОВ "Екопауер Інвест". Ця фірма на 76% належить ЗНВКІФ "Геліос" (венчурний фонд), решта 24% належать кіпрській Zambelica Limited.

"Геліос" є одним із найважливіших активів родини Шурми, а його статутний капітал становить 435 млн грн, уточнює видання.

Від грудня 2019 року до листопада 2021 року безпосередньо Ростислав Шурма світився як директор фонду. Але після його переходу до Офісу президента директоркою фонду стала Ксенія Шурма — дружина Олега.

Засновником фонду нині є ТОВ "Соньєра інвест" (статутний капітал — 150 тис грн), а бенефіціарами — Олег Шурма і Світлана Стоян та Ольга Кузіна. Варто зазначити, що Світлана Стоян із Маріуполя відома як постачальниця книжок та офісного обладнання у заклади Донецької області аж на 116 тисяч грн, Ольга Кузіна з Запоріжжя була ФОПом із основним кодом економічної діяльності — діяльність кафе та мобільних їдалень.

"Вочевидь, "Соньєра" із капіталом у 150 тисяч грн навряд чи могла капіталізувати "Геліос" на 453 млн без боргових коштів. Хто їй позичив мільйони, невідомо, бо це комерційна таємниця. Але якщо це іноземна компанія, то "Соньєра" може спокійно виводити валюту за кордон", - пише видання.

За чинним Податковим кодексом, усі інститути спільного інвестування (венчурний фонд, як "Геліос", — один із них) звільняються від сплати податку на прибуток і мають удвічі меншу ставку оподаткування дивідендів. А ще вони можуть позичати кошти своїм же компаніям і тим самим зменшувати податок на прибуток у дочірніх підприємств. Загалом перенесення грошей, а отже, і податкового зобов’язання на підприємства із пільговим оподаткуванням — оптимізаторська класика, але будь-який податківець підтвердить: це схема на грані, а часто і за нею.

Розглянемо ці нюанси на прикладах «"Геліос" і "Соньєра інвест" і порахуємо, скільки оптимізованих податків недоотримує держава.

За даними аналітичної системи YouControl, "Соньєра Інвест" є прибутковим товариством. 2022 року фірма задекларувала 328 млн грн до оподаткування. Проте у фінансовій звітності щодо податку на прибуток вказано лише нулі та прочерки замість десятків мільйонів гривень, запевняють журналісти.

Власність "Соньєри" формували за всіма правилами білого бізнесу — через офшори з Маршаллових Островів (Noda Investment Limited — зник від осені 2022 року, Warren properties ltd і Vincent Holding Company), якими бенефіціари володіли через кіпрський траст (Marithema Nominee Services Limited). Зазвичай такі складні структури власності використовуються для легалізації коштів і, так, для податкової оптимізації.

"Геліос" виявився співвласником 26 юридичних осіб в Україні і ще двох в Угорщині. Основні напрямки бізнесу — "зелена" електроенергія, будівництво і фінанси. Сам фонд встиг отримати достатньо прибутків, щоб обзавестись активами на 1,4 млрд грн, за даними фінансової звітності на кінець 2022 року. Незначну частину коштів інвестовано у власність компаній, а більшість — позичено їм же, під відсотки, звичайно. Це дозволяло всій групі компаній не платити сотень мільйонів гривень податку на прибуток.

Про це може свідчити фінансова звітність однієї із 26 фірм, де "Геліос" у співвласниках, — ТОВ "Майстер фінанс", що надає фінпослуги. За 2022 рік дохід фірми становив 85 млн грн. Але податок на прибуток дорівнював лише 181 тисяч грн, оскільки фінансові витрати становили понад 74 млн грн. Тобто "Майстер фінанс" заплатило комусь, у кого позичало гроші, аж 74 млн грн за обслуговування цієї позики. А якби цієї лазівки не було і кредитор не позичив "Майстер фінансу" грошей, а вніс їх у статутний капітал, то ці 74 млн стали б прибутком фірми, і податок у розмірі 18% від прибутку виріс би із жалюгідних 181 тисяч грн до близько 13 млн.

І це не єдиний їхній венчурний фонд. У Олега Шурми є ще "Простір" і "Квантум", зареєстровані 2021-го та 2020 року відповідно. Вони не такі прибуткові, як "Геліос", але теж не дрібнота — зареєстрований статутний капітал становить 135 млн грн. "Квантум" до того ж є повним власником ТОВ "Квантум Хоум". На цю фірму зареєстрований шурмівський автопарк із п’яти автомобілів, водночас Audi E-Tron S Sportback та Tesla Y було придбано вже після повномасштабного вторгнення.

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