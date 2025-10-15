Переговори із США / © Getty Images

Україна веде переговори зі Сполученими Штатами щодо імпорту зрідженого природного газу після російських ударів по її газовій інфраструктурі.

Про це повідомив у середу, 15 жовтня, міністр економіки Олексій Соболєв після зустрічей у Вашингтоні.

«Через російські атаки ми втратили частину газовидобутку, тож розглядаємо механізми для фінансування закупівлі американського ЗПГ та компресорного обладнання», — написав він у соцмережі Facebook.

Більше жодних подробиць цих переговорів міністр не повідомив.

Як відомо, російська терористична армія протягом останніх тижнів різко збільшила кількість та інтенсивність атак на українську енергетичну систему, спрямованих як на електростанції, так і на газові об’єкти.

Міністр енергетики України Світлана Гринчук минулого тижня заявила, що Україна хоче збільшити імпорт газу на 30% після авіаударів по газовій інфраструктурі.

Раніше цього місяця голова української державної нафтогазової компанії «Нафтогаз» повідомив про придбання близько 0,5 мільярда кубічних метрів американського СПГ, більша частина якого вже була поставлена.

Колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко попереджав, що у найхолодніші дні зими — наприкінці січня та в лютому — можуть виникнути проблеми з постачанням газу.

Нагадаємо, президент Зеленський запевнив, що Україна має чіткий план дій на випадок подальших ударів Росії по газовій інфраструктурі.