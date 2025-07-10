ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
2 хв

Україна однією з перших в Європі запустить супутниковий зв’язок Direct to Cell — СЕО Київстар на URC 2025 Актуально

Завдяки стратегічному партнерству національного оператора Київстар та компанії Starlink, Україна стане однією з перших країн у Європі, де запрацює супутниковий зв’язок Direct to Cell. Київстар планує у тестовому режимі запустити спочатку систему обміну повідомленнями, а згодом — мобільний супутниковий широкосмуговий доступ. 

Україна однією з перших в Європі запустить супутниковий зв’язок Direct to Cell — СЕО Київстар на URC 2025

Про це заявив СЕО Київстар Олександр Комаров у своєму інтерв’ю Reuters у Римі під час IV Конференції з питань відновлення України (URC2025).

Наразі, в межах угоди зі Starlink, вже відбулися експлуатаційні випробування технології, що дозволить у тестовому режимі запустити в Україні послуги прямого мобільного зв’язку через супутники, які функціонуватимуть як базові станції, пересилаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони. 

"На першому етапі, який реалізуємо до кінця цього року, буде доступний обмін повідомленнями через SMS, WhatsApp, Signal та інші месенджери. А у другому кварталі 2026 року зможемо запропонувати мобільний широкосмуговий супутниковий зв’язок для передачі даних та голосу", — зазначив Олександр Комаров.

СЕО Київстар заявив, що головною метою компанії на конференції, є підтримка українського уряду та встановлення нових ділових зв’язків, зокрема з італійськими компаніями, які бажають розширювати свою діяльність в Україні.

Київстар, що належить міжнародному цифровому оператору VEON, також працює над лістингом на фондовій біржі NASDAQ у США. Комаров розповів, що проєкт рухається вперед, та він сподівається на його завершення у третьому кварталі 2025 року. "Перше розміщення української компанії на американській фондовій біржі під час війни — це значимий крок", — додав він.

Також напередодні конференції URC2025 Олександр Комаров у інтерв’ю для Bloomberg розповів як національний оператор електронних комунікацій підтримує сталість зв’язку та розбудовує інфраструктуру в умовах посилення російських обстрілів протягом останніх місяців.

"На підконтрольних українському уряду територіях наша мобільна мережа функціонує майже так само, як й у період до повномасштабного вторгнення. Компанія розвивається, інвестує в інфраструктуру. З початку великої війни побудували понад 3000 нових об’єктів та понад 10 000 базових станцій. Ми вже досягли покриття 96% населення сучасними технологіями LTE. Окрім критично важливої технічної інфраструктури, ми розробляємо цифрові послуги та пропозиції для клієнтів. Зараз Київстар — не просто провайдер послуг у сфері електронних комунікацій, а й постачальник цифрових послуг з телекомунікаційною ліцензією, що працює на базі сучасної, найбільшої та найдосконалішої інфраструктури в країні", — підсумував Комаров.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie