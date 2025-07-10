Україна однією з перших в Європі запустить супутниковий зв’язок Direct to Cell — СЕО Київстар на URC 2025

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Про це заявив СЕО Київстар Олександр Комаров у своєму інтерв’ю Reuters у Римі під час IV Конференції з питань відновлення України (URC2025).

Наразі, в межах угоди зі Starlink, вже відбулися експлуатаційні випробування технології, що дозволить у тестовому режимі запустити в Україні послуги прямого мобільного зв’язку через супутники, які функціонуватимуть як базові станції, пересилаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

"На першому етапі, який реалізуємо до кінця цього року, буде доступний обмін повідомленнями через SMS, WhatsApp, Signal та інші месенджери. А у другому кварталі 2026 року зможемо запропонувати мобільний широкосмуговий супутниковий зв’язок для передачі даних та голосу", — зазначив Олександр Комаров.

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СЕО Київстар заявив, що головною метою компанії на конференції, є підтримка українського уряду та встановлення нових ділових зв’язків, зокрема з італійськими компаніями, які бажають розширювати свою діяльність в Україні.

Київстар, що належить міжнародному цифровому оператору VEON, також працює над лістингом на фондовій біржі NASDAQ у США. Комаров розповів, що проєкт рухається вперед, та він сподівається на його завершення у третьому кварталі 2025 року. "Перше розміщення української компанії на американській фондовій біржі під час війни — це значимий крок", — додав він.

Також напередодні конференції URC2025 Олександр Комаров у інтерв’ю для Bloomberg розповів як національний оператор електронних комунікацій підтримує сталість зв’язку та розбудовує інфраструктуру в умовах посилення російських обстрілів протягом останніх місяців.

"На підконтрольних українському уряду територіях наша мобільна мережа функціонує майже так само, як й у період до повномасштабного вторгнення. Компанія розвивається, інвестує в інфраструктуру. З початку великої війни побудували понад 3000 нових об’єктів та понад 10 000 базових станцій. Ми вже досягли покриття 96% населення сучасними технологіями LTE. Окрім критично важливої технічної інфраструктури, ми розробляємо цифрові послуги та пропозиції для клієнтів. Зараз Київстар — не просто провайдер послуг у сфері електронних комунікацій, а й постачальник цифрових послуг з телекомунікаційною ліцензією, що працює на базі сучасної, найбільшої та найдосконалішої інфраструктури в країні", — підсумував Комаров.

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