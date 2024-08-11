Україна опинилася у мільярдному дефіциті бюджету через затримки США з допомогою – FT

Україна перебуває в дуже вразливому становищі.

Затримки з постачаннями озброєнь від США призвели до зростання дефіциту бюджету, через що Київ змушений шукати гроші, щоб платити зарплату військовим.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв’ю для The Financial Times.

Він закликав західних союзників прискорити виділення кредиту Україні в розмірі 50 мільярдів доларів, стверджуючи, що затримки з поставками озброєнь призвели до зростання дефіциту бюджету, через що Київ змушений шукати гроші, щоб платити зарплату військовим.

"Це означає, що країна буде змушена зафіксувати дефіцит, який, за оцінками інших урядовців, цього року становитиме трохи менше чверті ВВП – близько 43,5 мільярда доларів", - наголосив він.

За його словами, попри те, що пряма військова допомога США у розмірі 27 мільярдів доларів схвалена Конгресом у квітні цього року, але її виділення продовжує бути "повільним".

"Ми все ще відчуваємо нестачу необхідної зброї, боєприпасів і снарядів", – додав він.

Якщо така ситуація триватиме і надалі, то країні "не вистачатиме грошей на виплату зарплат нашим військовим.

"Україна перебуває в дуже вразливому становищі", - резюмував він.

Зазначимо, у новому пакеті американської допомоги, оголошеному у п'ятницю, 9 серпня, виявились 10 тисяч додаткових 155-мм снарядів RAAM.

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.