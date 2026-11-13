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ТСН у соціальних мережах

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Україна опинилася у світовому рейтингу боржників: яке місце посіла серед інших держав

Світовий державний борг сягнув історичного максимуму. МВФ оприлюднив прогноз щодо запозичень різних країн на 2026 рік — у рейтингу опинилася й Україна.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Гроші

Гроші / © Unsplash

Державні борги у світі досягли історичного максимуму, а до 2030 року можуть перевищити рівень, який фіксували одразу після Другої світової війни. Аналітики оприлюднили глобальний рейтинг країн за обсягом запозичень на 2026 рік, куди потрапила й Україна.

Відповідну інфографіку на основі даних Міжнародного валютного фонду (МВФ) за підсумками 2026 року опублікувало видання Visual Capitalist.

Рейтинг країн світу за державним боргом: яке місце посіла Україна

Першу сходинку світового рейтингу посідають США, прогнозований державний борг яких становить 41,4 трлн доларів — це приблизно третина від загального обсягу боргів у світі. Протягом останніх десяти років показник держборгу Сполучених Штатів зріс орієнтовно зі 108% до 127% ВВП.

На другому місці опинився Китай із боргом у 22,5 трлн доларів. Очікується, що у 2026 році співвідношення держборгу країни до ВВП уперше перетне позначку у 100%.

Серед інших країн рейтингу за загальним обсягом запозичень Росія посідає 20-те місце із сумою боргу 552 млрд доларів, що становить 19,3% від її ВВП. Україна перебуває на 40-й позиції з державним боргом у 256 млрд доларів, або 111,8% від ВВП.

Країни, чий борг перевищує річний обсяг економіки

Згідно з прогнозами, за підсумками 2026 року у 20 державах світу — як у великих промислово розвинених країнах, так і в малих економіках, що розвиваються, — державний борг перевищить 100% ВВП.

Найвищі показники боргового навантаження відносно економіки зафіксовані у таких країнах:

  • Судан — 334,4% ВВП (найвищий показник у світі);

  • Японія — 199,4% ВВП;

  • Франція — 118,5% ВВП;

  • Канада — 115,6% ВВП;

  • Болівія — 100,2% ВВП.

Світовий державний борг до 2030 року: який прогноз дає МВФ

Фінансовий тиск відчувають навіть ті держави, чий борг не перевищує 100% ВВП. У 51 країні, що розвивається (де загалом живуть 3,7 млрд людей), витрати на виплату боргів уже більші за бюджет на медицину або освіту.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, до 2030 року загальний державний борг у світі перевищить 100% світового ВВП. Востаннє такий високий показник фіксували невдовзі після Другої світової війни.

Економіка України — останні новини

Нагадаємо, Національний банк України очікує, що за підсумками 2026 року інфляція прискориться до 12,5%, а реальний ВВП скоротиться на 0,4%. Водночас 2027 року ціновий тиск почне слабшати.

У щомісячному аналітичному огляді від ТСН.ua детально розібрали свіжі макроекономічні прогнози: чи варто очікувати на номінальне та реальне зростання зарплат і перерахунок пенсій, до яких меж НБУ дозволить девальвувати гривню, якою буде інфляція, зокрема, як зміняться ціни на пальне.

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