Україна отримала $100 млн кредиту від Японії на пільгових умовах: куди направлять кошти

Україна отримала $100 млн кредиту від Японії на пільгових умовах: куди направлять кошти

Термін погашення кредиту – 30 років, у тому числі, пільговий період – 10 років.

Сьогодні, 16 травня, міністр фінансів України Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA) Др. Акіхіко Танака підписали кредитну угоду щодо надання Україні кредиту в розмірі 100 млн доларів США на пільгових умовах.

Про це повідомляє міністерство фінансів.

"Пільговий кредит у 13 млрд єн, який є першою частиною узгодженної фінансової допомоги між Україною та Японією, буде спрямовано до державного бюджету для фінансування пріоритетних видатків, у першу чергу, на підтримку найбільш незахищеного населення України", – зазначив Марченко.

У підписаній угоді передусім йдеться про бюджетну підтримку стабілізації ситуації в Україні, зокрема, забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримку внутрішньо переміщених осіб та інших пріоритетних видатків.

Нагадаємо, у Мінфіні підрахували витрати на військові потреби.

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