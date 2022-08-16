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Україна отримала 200 млн євро безвідсоткового кредиту від Італії: на що витратять кошти

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Україна отримала 200 млн євро безвідсоткового кредиту від Італії: на що витратять кошти

Фото: pixabay.com

Кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років.

15 серпня Україна отримала 200 млн євро пільгового кредиту від Італійської Республіки на зарплати вчителям.  

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну. 

"Отримані кошти будуть направлені на забезпечення видатків на заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти", - йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами кредитного договору, кошти надаються за нульовою процентною ставкою на 15 років (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту – 7,5 років).

Кредитний договір було підписано 5 серпня між Україною в особі Міністра фінансів України як позичальником і Урядом Італійської Республіки в особі Міністра економіки та фінансів Італійської Республіки як кредитором.

Нагадаємо, уряд України хоче укласти нову програму з МВФ, щоб "легше" пройти зиму.

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