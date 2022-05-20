Україна отримала €504 млн від Світового банку і €600 млн від Єврокомісії

Україна отримала €504 млн від Світового банку і €600 млн від Єврокомісії

Міжнародні партнери продовжують виділяти кошти на підтримку нашої держави. Україна отримала частину грантових коштів із Цільового фонду донорів Світового банку.

Розмір такої допомоги склав 504 млн євро. Це зокрема кошти США та Великої Британії.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Крім того, сьогодні (20 травня) Європейська комісія виплатила Україні другу частину траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Ми щиро вдячні нашим партнерам за цю допомогу, — зазначив Шмигаль.

За його словами, найближчими місяцями Україна має отримати 9 млрд євро від Європейського Союзу. Ще майже 9 млрд доларів має надійти від США в якості фінансової допомоги.

"Ці кошти допоможуть вистояти та оперативно відновлюватись", — переконаний прем'єр.

Також Шмигаль відзначив, що Україна продовжує перемовини з МВФ та Світовим банком, аби запустити нові програми та проєкти підтримки.

Нагадаємо, що країни G7 офіційно ухвалили рішення виділити Україні майже 20 млрд доларів фінансової допомоги.

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