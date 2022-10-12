Україна отримала 550 млн євро на ремонт енергетичної інфраструктури – Шмигаль

Шмигаль підкреслив, що Євросоюз спільно з ЄІБ допоможуть Україні у відновленні енергетичної інфраструктури.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Європейський інвестиційний банк перерахував Україні 550 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури.

Про це він розповів у Telegram.

"Сьогодні Європейський інвестиційний банк перерахував нашій країні додаткові 550 млн євро. Кошти допоможуть, зокрема, покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах", - зазначив він.

За його словами, за два місяці в межах пакету Екстреної підтримки від ЄІБ та Єврокомісії Україна отримала 1,05 млрд євро. Ще 540 млн євро будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.

Ракетні удари по ТЕС в Україні

Внаслідок масованих ракетних обстрілів Росії 10 та 11 жовтня в Україні зазнали пошкоджень критичні об'єкти інфраструктури.

Так, 10 жовтня на Бурштинській ТЕС виникла пожежа внаслідок російської ракетної атаки, яку згодом вдалося ліквідувати.

Пізніше голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що на ​​Прикарпатті під час повітряної тривоги перекриватимуть рух транспорту від Бурштина до Івано-Франківська.

У вівторок, 11 жовтня, армія країни-агресорки Російської Федерації атакувала Ладижинську ТЕС у Вінницькій області.

Росія також завдала удари по об‘єктах енергетики на Львівщині та Києва.

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