Україна отримала екстрені 1,3 млрд доларів від МВФ: Шмигаль розповів, на що витратять ці кошти

До України надійшли 1,3 млрд доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.

Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб: посилення обороноздатності, виплату пенсій, соціальні програми й підтримку економіки", — розповів Шмигаль.

За словами очільника українського уряду, загалом МВФ надав нашій державі 2,7 млрд доларів від початку повномасштабної війни.

"Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року. Дякуємо нашим партнерам і союзником за непохитну підтримку", - написав прем‘єр-міністр України.

Зазначимо, від лютого Україна отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової допомоги від іноземних партнерів. До кінця року Україна може отримати ще 5 млрд євро від ЄС, 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів та 1,3 млрд доларів від МВФ.

Український науковець та економіст Роман Шеремета розповів, які країни Європи не надають Україні допомогу. На його думку, Угорщина та Німеччина могли б зробити значно більше для нашої держави та її обороноздатності. А от Австрія взагалі "випала з повістки дня".

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