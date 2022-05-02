Україна отримала майже 500 млн доларів для економічного відновлення

Україна отримала майже 500 млн доларів для економічного відновлення

США, Норвегія та Австрія надали Україні майже 500 млн євро грантових коштів для економічного відновлення України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко також повідомив, що вже найближчим часом готується залучення чергової грантової підтримки від США в обсязі ще 500 млн доларів.

Про це він написав у своєму Фейсбуці.

"Починаємо тиждень з позитивних новин на міжнародному фронті. До Державного бюджету України надійшла чергова частина грантових коштів від донорів Світового Банку, в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення України", — зазначив Марченко.

За його словами, США, Норвегія та Австрія надали Україні грант на 495 млн євро.

Нагадаємо, президент Світового банку Девід Малпасс оцінив фізичний збиток українським будівлям та інфраструктурі через вторгнення Росії. Він досяг приблизно 60 мільярдів доларів і зростатиме далі з продовженням війни.

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