Україна отримала перші гроші від заморожених російських активів РФ: скільки передали

Це перший транш із запланованих 20 млрд доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7.

Україна отримала перший транш у розмірі $1 млрд, який забезпечений доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це перший транш із запланованих 20 млрд доларів, які Сполучені Штати готові виділити за рахунок використання знерухомлених російських активів у межах ініціативи G7", – каже Шмигаль.

Українська сторона висловила подяку партнерам за реалізацію цього важливого рішення, а також наголосили на необхідності конфіскації всіх суверенних російських активів.

“Дякуємо американським партнерам та Світовому банку за цей важливий крок на шляху до справедливості. Ми розраховуємо, що всі суверенні російські активи будуть конфісковані й спрямовані на відновлення України”, – зазначають у Києві.

Нагадаємо, що Російські заморожені активи стали предметом суперечки між канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Польщі Анджеєм Дудою під час зустрічі лідерів ЄС цього тижня.