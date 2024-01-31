Україна отримала великий транш допомоги від Японії: скільки грошей і на що вони підуть

До державного бюджету України надійшло близько 390 млн дол. США від Японії.

Україна отримала $390 млн доларів від Японії в межах проєктів Світового банку, націлених на соціальний захист та відновлення сільського господарства.

Про це передає пресслужба Мінфіну України.

Фінансова допомога Японії у січні складається з грантової частини коштів на суму 89,8 млн дол. США в межах проєкту про надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE).

Інша частина коштів позики обсягом 300 млн дол США була виділена у межах проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Проєкт INSPIRE націлений на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки.

Проєкт ARISE має на меті підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.

"Залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги. Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни" – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Раніше Високий представник ЄС Жозеп Боррель анонсував рекордну військову допомогу Україні від Євросоюзу на суму 21 мільярд євро.

Також у Білому домі висловили сподівання, що Конгрес незабаром ухвалить законопроєкт про виділення допомоги Україні.

Крім того стало відомо, що Німеччина 2024 року витратить понад 7 млрд євро на допомогу Україні.

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