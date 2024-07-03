Україна отримала від МВФ $2,2 млрд: в уряді розповіли, куди спрямують кошти

Прем'єр-міністр України розповів, що профінсує уряд за ці гроші.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 3 липня повідомив, що Україна отримала $2,2 млрд від Міжнародного валютного фонду.

Про це він написав у Telegram.

За його словами, цей транш – це частина коштів, передбачених програмою EFF обсягом $16 млрд.

"Для їх отримання Україна виконала важливу домашню роботу та успішно пройшла четвертий перегляд програми — вперше у наших двосторонніх відносинах з МВФ. Перерахована сума допоможе Уряду у фінансуванні критичних видатків бюджету, соціальних допомог, зарплат медиків та вчителів", - пояснив очільник уряду.

Денис Шмигаль також подякував очільниці МВФ Крісталіні Георгієвій та її команді за вагому та непохитну підтримку України.

Нагадаємо, уряд України оновив меморандум з Міжнародним валютним фондом. У одному з пунктів домовленостей є зобов'язання підвищити тарифи на газ та електроенергію для населення.

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