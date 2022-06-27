30 грудня 2020 року у потягу Рахів-Харків пасажир забув валізу з 19 тисячами доларів / Фото: Pexels

Україна отримала від Японії додатково $500 млн кредитних коштів: куди спрямують гроші

Україна отримала від Японії додатково $500 млн кредитних коштів: куди спрямують гроші

Кредит надано на пільгових умовах: термін погашення – 30 років.

Україна отримала додаткових 65 млрд японських єн (приблизно $500 млн) пільгового кредиту в межах кредитної угоди, яку підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA) Др. Акіхіко Танака.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Кошти спрямують до держбюджету для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків, охорону здоров’я тощо.

Кредит надано на пільгових умовах: термін погашення кредиту – 30 років, у тому числі, пільговий період – 10 років; процентна ставка – 1% річних.

7 червня між урядом України та урядом Японії підписано додаткову угоду щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку в сфері надзвичайного економічного відновлення. Угодою сума кредиту збільшено на 65 млрд японських єн, у результаті чого сума кредиту становитить 78 млрд японських єн (приблизно $600 млн).

24 травня Україна отримала за зазначеною Угодою 13,0 млрд японських єн (приблизно $100 млн).

Нагадаємо, Україна отримає 1 мільярд євро від Німеччини.

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