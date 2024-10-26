Україна отримає кредит на $50 мільярдів: країни G7 озвучили деталі

Україна отримає кредит на 50 мільярдів доларів від заморожених активів російського центрального банку.

Про це йдеться у спільній заяві країн G7.

Зазначається, що надавати виплати Україні розпочнуть ще до кінця цього року.

"Ці кредити будуть обслуговуватися та погашатися за рахунок майбутніх потоків надзвичайних доходів, одержаних за рахунок іммобілізації російських суверенних активів", - йдеться в повідомленні.

Кредити будуть виплачуватися через серію двосторонніх позик, починаючи від 1 грудня і до кінця 2027 року "частинами, які відображатимуть термінові потреби України у фінансуванні".

"США заявили, що нададуть $20 млрд, ще один кредит у розмірі 20 мільярдів доларів надійде від ЄС, а решту 10 мільярдів доларів розподілять між Канадою, Великобританією та Японією", - вказано в повідомленні.

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