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Україна отримає понад мільярд євро фінансової допомоги: в ЄС ухвалили рішення

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Україна отримає понад мільярд євро фінансової допомоги: в ЄС ухвалили рішення

Associated Press

Очільниця Європейської комісії зауважила, що ЄС підтримує Україну.

Єврокомісія затвердила надання Україні нового пакету макрофінансової допомоги розміром 1,2 млрд євро.

Про це повідомила очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Як я і повідомляла минулого тижня, Єврокомісія запропонувала Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Я закликаю Європарламент та країни ЄС якнайшвидше схвалити це рішення, щоб ми могли виділити перший транш у розмірі 600 млн євро найближчим часом. ЄС підтримує Україну", - написала Урсула фон дер Ляєн.  

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія розробила варіанти дій на випадок ймовірного вторгнення Росії до України.

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