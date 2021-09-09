Україна отримає ще $230 млн від Світового банку на боротьбу з COVID-19

Україна отримає ще $230 млн від Світового банку на боротьбу з COVID-19

Кошти мають надійти вже до грудня.

У четвер, 8 вересня, відбулася зустріч міністра фінансів Сергія Марченка з Регіональним директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі. Україна отримає 230 млн доларів до грудня 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Сторони обговорили угоду "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні". Аруп Банерджі зазначив, що Банк готовий виділити Україні 230 млн дол США до грудня 2021 року в рамках глобальної ініціативи COVAX", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що Світовий банк надасть Україні 2,5 млрд гривень ($90 млн) для розгортання додаткових можливостей у боротьбі з пандемією коронавірусу. Це передбаченого угодою про початок в Україні проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", яку 18 травня уклав МОЗ та Міжнародний банк реконструкції та розвитку.

2,5 млрд гривень ($90 млн) для розгортання додаткових можливостей у боротьбі з пандемією коронавірусу. Це передбаченого угодою про початок в Україні проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація в Україні", яку 18 травня уклав МОЗ та Міжнародний банк реконструкції та розвитку. У червні уряд України та Світовий банк уклали угоду на суму 350 млн доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що кошти будуть спрямовані на розвиток економіки в період пандемії, соціальну підтримку вразливих верств населення й на посилення державних інституцій. Також Світовий банк виділяє 200 мільйонів доларів на скорочення кількості вишів в Україні.

Новини України: Світовий банк дасть 90 мільйонів євро Україні на вакцинацію від коронавірусу

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